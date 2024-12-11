11 Декабря 2024
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Экономика Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко на заседании Проектного комитета Омской области поставил задачи по новым нацпроектам

Губернатор Виталий Хоценко провел заключительное в 2024 году заседание Проектного комитета Омской области. Обсуждались предварительные итоги участия региона в завершающихся национальных проектах и планы по реализации нового цикла приоритетных проектов и программ, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В Омской области в 2024 году на реализацию нацпроектов было предусмотрено 23,3 млрд рублей, в том числе 13,8 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Глава Омской области в ходе заседания отметил, что конечные результаты и контрольные точки исполнения нацпроектов, а также уточненные задачи на новый цикл будут сформированы в январе 2025 года, когда действующие проекты будут полностью завершены.

Важно отметить, что проектный комитет Омской области продолжит свою работу и в следующем году, но уже в рамках новых национальных проектов.

Коллаж, Национальные проекты(2024)|Фото: Накануне.RU

При этом Виталий Хоценко подчеркнул, что органам исполнительной власти уже сейчас необходимо предпринимать усилия, чтобы эффективно влиять на успешное включение региона в новый цикл нацпроектов.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

«Есть организационные вопросы, медлить с которыми нельзя. Это как раз включение как можно больше мероприятий Омской области в новые национальные проекты. Приоритетом финансирования из областного бюджета будут те проекты, на которые мы привлекаем федеральные средства. Состав национальных проектов существенно расширился. Выделен новый блок нацпроектов, посвященных технологическому лидерству. Всего будет 19 национальных проектов и 122 федеральных проекта. Президент России Владимир Владимирович Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 5 декабря, четко обозначил приоритетность работы в рамках нацпроектов. Поэтому перед каждым заместителем председателя регионального Правительства, министром, руководителем ведомства, главами районов ставлю задачу по оперативной отработке с федеральными органами власти соглашений о реализации новых национальных проектов», - подчеркнул Губернатор Виталий Хоценко.

Теги: виталий хоценко, проектный комитет омской области, национальные проекты


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