"Новые люди" хотят штрафовать за "пропаганду домашнего насилия"

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева ("Новые люди") направила на отзыв в Правительство разработанный законопроект, вводящий административную ответственность за пропаганду и оправдание домашнего насилия.

Она считает, что это деструктивная идеология - домашнее насилие и его оправдание. И с нею нужно бороться, штрафуя людей, выступающих за это.

"Когда такие идеи звучат публично, они создают ложные нормы, особенно для детей. И оттого страшнее слышать советы главы Минспорта о "воспитательных лещах" или неверные трактовки священных текстов от имамов", - написала она.

Под пропагандой и оправданием понимаются публичные высказывания, демонстрирующие домашнее насилие как приемлемое поведение и публичные оправдания насилия в семье. Предлагается ввести за это штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев отмечает, что "Новые люди" в своем репертуаре. Но этот их ход - новинка. Ранее они пытались протащить закон о наказании за "семейное насилие", теперь - о штрафах за пропаганду. Сама Горячева ранее пыталась нивелировать закон о запрете пропаганды бездетности и смягчить закон о запрете пропаганды половых извращений.

"Термин и концепция "домашнего/семейного насилия" – хитрая пропагандистская конструкция феминисток, цель которой – выставить семью и брак источником угрозы для женщин, создать "отмычку" для широчайшего вмешательства в жизнь всех семей и разжечь войну между полами", - пишет эксперт.

