Господдержка томских фермеров в 2024 году составила более 30 млн рублей

На поддержку фермеров по президентскому нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2024 году в Томской области направлено 31,6 млн рублей.

На грантовую поддержку и развитие малых форм хозяйствования в рамках реализации проектов «Агростартап» через департамент по социально-экономическому развитию села Томской области фермеры получили 22 млн рублей.

Конкурсный отбор в 2024 году прошли 6 фермерских проектов. Победителями и получателями грантов стали начинающие фермеры из Томского, Кожевниковского, Зырянского, Первомайского, Чаинского и Кривошеинского районов.

Всего с 2019 года, с начала действия грантовой поддержки «Агростартап», на развитие фермерских хозяйств в регионе направлено 155 млн рублей. Гранты получил 41 начинающий фермер из 15 муниципальных образований. Реализованы проекты по мясному и молочному животноводству, козоводству, коневодству, овцеводству, птицеводству, пчеловодству, ягодоводству и овощеводству. Создано 46 новых рабочих мест.

На поддержку и развитие кооперации в текущем году выделено 9,6 млн рублей. Поддержку получили три сельхозкооператива. Всего за пять лет, с 2020 года, на возмещение затрат кооперативов направлено 43,7 млн рублей. Субсидией воспользовались девять сельхозкооперативов. В кооперацию вовлечено 68 новых субъектов малого и среднего бизнеса.

Господдержка также оказывается Центру компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Томской области по направлениям, связанным с деятельностью по акселерации субъектов малого и среднего бизнеса. Центр компетенций организован в 2019 году. За шесть лет сотрудники оказали 2350 услуг, в том числе 32 — по подготовке и оформлению документов, 18 — по годовому сопровождению КФХ грантополучателей, провели 36 мероприятий.

Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации реализуется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».