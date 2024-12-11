В Бурятии возбудили дело после выселения семьи участника СВО, о котором рассказали Путину

В Бурятии возбудили уголовное дело о халатности после информации о выселении семьи участника СВО из ведомственного жилья. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, а также мерах, принятых для защиты прав участника СВО и его семьи.

10 декабря президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с выселением семьи бойца спецоперации из служебного жилья. На заседании Совета по правам человека при президенте ему рассказали о попытке по суду выселить из служебной квартиры семью мужчины, который 20 лет отработавший в МЧС, а затем ушел на СВО.

Ранее сообщалось, что в уральском городе Камышлов местные чиновники вскрыли квартиру участника СВО и выставили его вещи за порог из-за окончания договора социального найма. Историей заинтересовался Народный фронт.