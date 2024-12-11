Депутаты Вихарев и Лещенко направили 2 000 000 рублей школам и детсаду Орджоникидзевского района Екатеринбурга

Депутаты гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и Ксения Лещенко запросили из городского бюджета 2 млн рублей на помощь с закупкой новой техники и стройматериалов для трех школ и одного детского сада Орджоникидзевского района.

Большую партию оборудования получила школа №138. Теперь педагоги и ученики смогут пользоваться новыми многофункциональными устройствами (МФУ), проекторами и панелями с компьютерными блоками.

"В этом году у нас начал работать кружок по шахматам. В связи с этим появилась необходимость оборудовать новый кабинет. Туда мы и поставили проекторы, принтеры, которые у нас теперь есть благодаря депутатам нашего Орджоникидзевского района", - рассказала директор школы №138 Анна Каюмова.

Многофункциональную интерактивную панель со встроенным компьютером установили в актовом зале школы. Ее учителя смогут использовать для проведения как праздников, так и профориентационных мероприятий и учительских слетов.

"Современные технологии давно стали обязательной частью учебного процесса. И мы понимаем, что качество образования во многом зависит от того, насколько хорошо обеспечены техникой наши образовательные учреждения. Поэтому, как депутат, всегда стараюсь поддерживать школы, детские сады. Все это будет использоваться ежедневно, поможет педагогам еще эффективнее доносить знания до учеников, а ученикам – проще запоминать важную информацию", - сказала Ксения Лещенко.

За помощью к депутатам обратились и педагоги школы №66. Для них была приобретена специальная тележка для хранения, зарядки и перевозки ноутбуков из класса в класс.

Помимо этого в школу в большом объеме закупили линолеум, который уже в ближайшее время постелют в учебных кабинетах. Напольное покрытие решено было обновить и в школе №46.

"Мы обратились к Алексею Андреевичу с просьбой приобрести все самое необходимое, что поможет создать комфортные условия для работы учителей и для учебы детей. Например, благодаря тележке для переноски и зарядки ноутбуков мы сможем проводить информатику в любом кабинете. Линолеум нам необходим для реставрации кабинетов, где проходит ЕГЭ", — прокомментировал директор 66-й школы Василий Митрофанов.

Долгожданная помощь пришла и в детский сад "Надежда", куда на бюджетные средства закупили сразу шесть посудомоечных машин и 16 пылесосов.

Напомним, что депутат, руководитель фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев много лет поддерживает школы города. Ежегодно он закупает необходимое оборудование и мебель на собственные средства, а также помогает в выделении ассигнований из городского бюджета.

"С коллегами по медфракции внимательно относимся к потребностям бюджетных учреждений, стараемся направить помощь туда, где она действительно нужна. Для меня всегда был и остается один приоритет - наши дети и их образование. Цифровизация быстро развивается, важно дать учащимся хороший уровень знаний. Пусть новое оборудование поможет в достижении целей", - прокомментировал депутат.

Ранее современное оборудование для уроков труда появилось в школах № 138, 67, 66 и школе-интернате №11. В начале учебного года Алексей Вихарев на собственные средства отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167. На благоустройство потребовалось более одного миллиона рублей и всего 4 дня, до этого несколько лет учащиеся и сотрудники школы вынуждены были добираться по грунтовой дороге. Этим летом депутат выделил средства на ремонт в 15 детских садах и 6 школах – часть необходимых работ провели активисты его Волонтерского центра.