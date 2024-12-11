В ЛДПР рассказали, почему не пустили сына Жириновского на выставку в память о политике

Попасть на выставку в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском на ВДНХ могут все желающие, но не те, кто опорочил честь политика и партии.

Так в партии пояснили недопуск на мероприятие внебрачного сына скончавшегося депутата – Олега Эйдельштейна, а также бывшего члена ЛДПР Василия Власова. "Жириновский жестко изобличал предателей и выгонял из партии. Сам ввел практику ограничений мероприятий для таких людей", – сказал представитель ЛДПР.

10 декабря Эйдельштейн заявил, что его не пустили на экспозицию. Она была организована в рамках выставки "ЛДПР: 35 лет с народом", которая посвящена годовщине со дня основания партии. По словам внебрачного сына политика, решение о недопуске было принято руководством ЛДПР. Он также анонсировал проведение пресс-конференции, в ходе которой намерен рассказать о том, что на самом деле происходило внутри партии последние 1,5 – 2 года, сообщают "Ведомости".

Кроме того, экс-депутат Госдумы и член ЛДПР Василий Власов в Telegram писал, что пришел на выставку, но его "попросили удалиться" сотрудники полиции и руководство партии.

"Любые ограничения доступа к выставке абсурдны и противоречат принципам партии, всегда заявлявшей о своей направленности на поддержку со стороны народа", – написал в Telegram депутат Госдумы от ЛДПР и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.