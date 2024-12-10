Правительство утвердило перечень госучреждений, которые могут экзаменовать мигрантов

Правительство РФ утвердило перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошли 92 учреждения в различных регионах страны. В Москве экзамены принимает Московский центр качества образования. В Московской области - экзамены принимает Государственный университет просвещения в Одинцово, в Подольске. В Екатеринбурге экзамены принимаются на базе УрФУ имени Ельцина по адресам Колмогорова, 3, Кислородная д. 8.

Напомним, депутаты Госдумы РФ 10 декабря единогласно приняли в первом чтении законопроект о проведении экзамена по русскому языку для детей мигрантов при приеме в школу.

В соответствии с инициативой, дети иностранных граждан при поступлении в общеобразовательные учреждения должны будут пройти обязательное тестирование на уровень владения русским языком. Детей, которые не смогут подтвердить в ходе тестирования уровень владения государственным языком РФ, до обучения не допустят. Кроме того, лиц, незаконно находящиеся на территории России, вообще не будут принимать в школу.