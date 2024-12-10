10 Декабря 2024
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Политика В бывшем СССР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Президент Азербайджана и губернатор Астраханской области в Баку обсудили развитие экономического и гуманитарного сотрудничества

Сегодня Игорь Бабушкин и Ильхам Алиев провели рабочую встречу в Баку. Глава Астраханской области поблагодарил лидера Азербайджана за внимание к развитию многоплановых связей с регионом.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества.

По итогам майских переговоров с Президентом Азербайджана подписана комплексная программа по развитию сотрудничества на три ближайших года. Губернатор подчеркнул, что в рамках этого плана стороны продолжают торгово-экономическое взаимодействие. Особое внимание – западному маршруту коридора «Север – Юг», по которому к нам поступают товары из Азербайджана, а также из Ирана, Турции и других стран. Астраханская область активно продвигает возможности железнодорожного грузового хаба.

Игорь Бабушкин сообщил об эффективной работе Транскаспийского участка коридора. В этом году фиксируется интенсивный рост грузооборота. По итогам 10 месяцев объём увеличился на 40% и составил 5 млн тонн.

Губернатор также отметил продуктивную деятельность деловых центров в Астрахани и Баку, которые, помимо работы по расширению взаимной торговли и укреплению гуманитарного сотрудничества, содействуют развитию туризма. В этой связи Игорь Бабушкин отметил важность увеличения частоты регулярного прямого авиасообщения между Баку и Астраханью.

Участники встречи также обсудили проблему обмеления Каспия.

По словам губернатора, это требует решения со стороны всех государств Прикаспия. Он сообщил, что, по поручению Президента России, Астраханская область детально изучила вопрос обмеления Каспийского моря. Эксперты пришли к выводу, что процесс вызван, прежде всего, природно-климатическими явлениями. По итогам анализа разработаны практические рекомендации, которые легли в основу поручения Правительству РФ. Кроме того, по итогам встречи президентов Азербайджана и России создана двусторонняя рабочая группа по вопросу обмеления Каспия, её первое заседание состоялось в понедельник в Баку.

Силами Астраханского делового центра сейчас строится детский сад в селе Махрузлу Губадлинского района. Глава Астраханской области предложил присвоить детскому саду имя классика русской литературы Петра Ершова. В 2025 году исполнится 210 лет со дня рождения автора известной сказки «Конёк-Горбунок». Её герои являются символами астраханского ТЮЗа.

Президент Азербайджанской Республики поддержал данную инициативу. Он отметил, что строящийся в Махрузлу детский сад на многие годы станет символом двустороннего сотрудничества.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин поблагодарил Ильхама Алиева за активное участие представителей Азербайджанской Республики в международных проектах Астраханской области, в том числе в Каспийском медиафоруме, фестивале классического искусства «Каспийские сезоны», форуме «БерегА», спортивных Играх Каспия.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Сегодня в рамках рабочего визита делегация Астраханской области во главе с губернатором возложила цветы к подножию памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. В регионе бережно хранят память о государственном деятеле. 12 декабря в Астрахани также пройдут памятные мероприятия в сквере Гейдара Алиева и в школе, которая носит его имя.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, ильхам алиев, азербайджан, каспий, коридор север-юг


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