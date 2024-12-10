10 Декабря 2024
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Общество Мурманская область
Фото: t.me/serdechkin51

Молодые мурманчане-волонтеры отмечены именными стипендиями губернатора

В столице Заполярья прошел форум "Сила - Севера в людях!" В рамках форума 50 молодых мурманчан были удостоены именной стипендии губернатора Мурманской области в пяти номинациях. Трое из них получили премию «Олимп», сообщил в своем телеграмм-канале глава Мурманска Юрий Сердечкин.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Премии "Олимп" были удостоены Олег Рыбка — мастер спорта России, Василий Кулёмин — студент МАУ и Валерия Долманова — студентка МАУ.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Знак отличия губернатора Мурманской области «Почетный работник сферы молодежной политики» вручен Владиславу Михайловскому (МАУ МП «Объединение молодежных центров»).

Отметим, что Мурманская область заняла третье место в стране по развитию добровольческой деятельности среди регионов с численностью населения до 1 миллиона человек. Более 28 тысяч северян активно участвуют в волонтерской деятельности.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

На форуме стало известно, что специальной стипендии удостоились 55 мурманчанам, включая школьников, студентов и работников городских учреждений.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Кроме того, ученик Мурманского международного лицея (пр. Ледокольный, 23) Иван Чермак стал призером номинации «Личные достижения» конкурса «Доброволец года — 2024», а команда Добро. Центра развития волонтерского движения (ул. Ломоносова, 17/1) заняла второе место в номинации «Добрая команда».

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

"Благодаря их сплоченности и усилиям в городе-герое реализуются множество социальных проектов и мероприятий, которые объединяют людей и делают мир лучше! Поздравляю всех с высокими достижениями и желаю успешной реализации задуманных проектов!", - написал Юрий Сердечкин.

Теги: юрий сердечкин, губернатор чибис, стипендии, форум сила севера в людях


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