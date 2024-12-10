10 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

В "Эльдорадо" пообещали компенсацию жителю Екатеринбурга, которому продали пластилин вместо "Айфона"

В компании "Эльдорадо" прокомментировали ситуацию с жителем Екатеринбурга, который вместо новенького "Айфона" получил обыкновенный пластилин.

Ранее сообщалось, что молодой человек приобрел новый iPhone 15 в одном из магазинов "Эльдорадо" в уральской столице. Однако при распаковке телефона в коробке его не оказалось – внутри лежал самый обычный пластилин, почему-то запакованный в пленку. Покупатель обратился с жалобой в магазин и подал заявление в полицию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Эльдорадо", данная ситуация уже полностью урегулирована.

"Клиенту из Екатеринбурга будет выдан новый аналогичный смартфон Apple iPhone 15, распаковка которого будет произведена в магазине в присутствии директора. А также начислены дополнительные бонусные баллы в качестве компенсации", - заявили в компании.

Там пояснили, что все iPhone, продаваемые в сети "Эльдорадо", поступают от поставщиков из-за рубежа в запечатанном виде с пломбой, подтверждающей оригинальность товара и содержащей уникальный идентификационный номер IMEI.

"Компания находится в плотном контакте с поставщиками товара для уточнения всех обстоятельств возникновения данной ситуации", - заверили в пресс-службе.

Теги: Айфон, Эльдорадо, компенсация, пластилин, Екатеринбург


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