МЧС предупреждает свердловчан о порывах ветра до 18 метров в секунду

В МЧС Свердловской области предупреждают уральцев о сильных порывах ветра до 18 м/с 11 декабря.

Спасатели рекомендуют закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.

Будучи на улице не стоит приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. По этой же причине не нужно искать укрытие от ветра у стен зданий или парковаться под деревьями и потенциально ненадежно закрепленными конструкциями.

В случае ЧП необходимо обращаться по номеру: 112.