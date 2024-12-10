10 Декабря 2024
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Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Расходы на соцподдержку астраханцев в 2025 будут увеличены

В Астраханской области будут увеличены расходы на соцподдержку граждан до 12,5 млрд рублей. Об этом рассказал министр социального развития и труда Астраханской области Антон Гудименко на пресс-конференции.

Министр отметил, что в регионе выполняются все обязательства перед населением, вводятся новые меры соцподдержки.

Сегодня более 300 тысяч астраханцев являются получателями социальных услуг, помощь осуществляется по 60 направлениям, в том числе идет поддержка участникам СВО и их семьям, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействие занятости населения через заключение социального контракта, расширение мер поддержки для многодетных семей, реализация программы «Активное долголетие» нацпроекта «Демография».

Министр отдельно отметил, что семьи бойцов СВО получают индивидуальное сопровождение при решении всех вопросов. С нового года семьи погибших участников СВО получат еще одну меру социальной поддержки – выплату на питание детей.

Кроме того, за последние два года удалось сократить очередь на получение жилья детям-сиротам. Сыграли свою роль новые региональные меры социальной поддержки, а именно предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья, введенной по предложению губернатора Игоря Бабушкина с 1 июля 2022 года. Почти 600 человек получили выплату в 2022 – 2023 годах, в 2024 – 259 астраханцев. Еще 77 детей-сирот в этом году получили квартиры.

Также министр еще раз напомнил о деталях введения в регионе единого дня получения социальных выплат: «В области действует 46 ежемесячных мер социальной поддержки, и процесс их выдачи сейчас разбит на несколько этапов. У многих возникает путаница, особенно у тех, кто получает сразу несколько видов пособий. Выплаты на федеральном уровне производятся до 10 числа, региональные — до 15 числа каждого месяца. С начала 2025 года все выплаты, федеральные и региональные, будут поступать в один день — девятого числа месяца, следующего за отчетным».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Переход на единый день выплат позволит упорядочить процесс предоставления мер соцподдержки.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: социальная поддержка, бойцы сво, социальные контракты, единый день получения социальных выплат


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