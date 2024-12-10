10 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле подростки заманили 13-летнюю школьницу за ТЦ и избили

В Нижнем Тагиле четверо парней 15-16 лет напали на 13-летнюю школьницу, гулявшую с подругой по ТЦ. Девочку жестоко избили, в результате чего она оказалась в больнице.

Как рассказала мама пострадавшей, все произошло днем 6 декабря за "Александровским пассажем". Дочь с 15-летней подругой поехали в Burger King. После этого, по рассказу девочки, ее подруга зашла в магазин, пока та решила подождать у входа. К школьнице подошли четверо незнакомых парней и уговорили поговорить за ТЦ. Там подростки по непонятным причинам избили девочку. На крики ребенка никто из прохожих не реагировал. Подруге пострадавшей, по словам матери, тоже досталось, но та отделалась парой синяков. Последняя вызвала девочке такси до дома, откуда школьница в слезах и позвонила матери.

"Время 6-й час, дочь звонит мне, и рыдая в трубку, рассказывает что ее избили, говорит, что на такси едет сейчас домой. Я, бросив работу, бегом домой, встретила ее и просто обомлела. Вся в крови, избитая. Сейчас она в больнице лежит, у нее диагностировали сильное сотрясение мозга и сломан нос! Представляете, никто за ребенка даже не вступился, не помог ей! Полиция, несмотря на то что, вроде как весь город нашпигован всевозможными камерами, до сих не нашла этих отморозков! Вот скажите мне, кто-то в состоянии нам с вами гарантировать безопасность в городе?! Я очень боюсь, что они могут остаться безнаказанными!" — цитируют мать пострадавшей в "Инцидент Нижний Тагил".

Она также рассказала, что уже обратилась в полицию, однако там только приняли заявление. В ПДН 9 декабря женщине сообщили, что работы по делу еще не стартовали. Мать девочки не знает куда ей еще идти и уже готова сама искать обидчиков дочери. Она также не понимает, что именно произошло и почему подростки были так агрессивно настроены к ее дочери.

В пресс-службе МУ МВД России "Нижнетагильское" информацию о нападении подтвердили. Там сообщили, что сотрудники уже изучают записи с камер видеонаблюдения и выясняют обстоятельства произошедшего.

Теги: Нижний Тагил, подросток, школьница, избиение


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