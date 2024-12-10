В Томской области в 2025 году комплекс мер поддержки семей пополнится новыми возможностями

На пресс-конференции в Томске заместитель губернатора региона по социальной политике Светлана Грузных подвела итоги Года семьи и рассказала о новых мерах поддержки семей.

Вице-губернатор сообщила, что в Томской области выделено более 238 млн рублей, которые будут направлены на новые меры поддержки.

«Год семьи, конечно, не заканчивается в 2024 году. Он стал стартовой точкой для того, чтобы мы обратили больше внимания на свою семью. На мой взгляд, Годом семьи должен стать каждый год. Что касается мер поддержки, наша задача продолжить помогать семьям Томской области, со следующего года появятся и новые меры поддержки. Наша конечная цель – увидеть еще больше дружных и сплоченных семей», — отметила Светлана Грузных.

С 1 января 2025 года при постановке на учет по беременности студенткам будет выплачиваться 100 тыс. рублей; студенческим семьям на очном обучении в Томске, Северске и Томском районе, а также сельским молодым семьям будет предоставлена компенсация аренды жилого помещения в размере 50 %. Кроме того, запланировано создание в женских консультациях служб по подготовке семьи к рождению ребенка, бесплатное прохождение подготовительного этапа ЭКО, создание пунктов проката предметов для новорожденных и бесплатное предоставление услуг «социальной няни».

«С учетом того, что мы претендуем на молодежную столицу нашей страны – естественно, что мы делаем акцент на поддержку студенческих семей», — подчеркнула Светлана Грузных.

В 2024 году более 70 тысяч семей в Томской области получают социальные выплаты; расходы консолидированного бюджета на эти цели составляют более 10 млрд рублей. Это различные пособия, компенсации, региональный материнский капитал, сертификаты на газификацию жилого помещения.

Кроме того, с начала Года семьи жителям Томской области старше 18 лет стала доступна проверка репродуктивного здоровья в рамках бесплатной диспансеризации. За 10 месяцев 2024 года своё репродуктивное здоровье проверили более 33 тысячи человек.

В течение 2024 года на всей территории Томской области проведено более 150 мероприятий, посвященных Году семьи. 84 семьи в регионе отмечены наградами и дипломами федерального и регионального уровня. За 11 месяцев 2024 года проведено 211 юбилеев супружеской жизни, из них 115 «золотых».

Завершится Год семьи в Томской области 14 декабря телемарафоном в эфире телекомпании «Томское время»; 23 декабря состоится торжественный концерт в театре драмы.