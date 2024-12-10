СМИ: Российские войска покинули базы на севере Сирии

Российские военные покинули свои базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, утверждает газета The Washington Post.

Издание со ссылкой на местные СМИ сообщает, что это произошло еще до падения режима Башара Асада.

Российские подразделения заняли бывшую американскую базу в Манбидже после ухода военных США в 2019 году. Она служила перевалочным пунктом для патрулирования местности. База в городе Кобани использовалась для мониторинга соглашения о прекращении огня с Турцией, достигнутого в марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что Россия находится в контакте с вооруженной оппозицией в Сирии, которая захватила власть, якобы боевики гарантировали безопасность российских военных баз и диппредставительств. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что пока преждевременно говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе — это предмет для обсуждения с теми, кто возглавит Сирию.