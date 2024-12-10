Пикеты продолжаются. Активисты требуют перенести мусорный полигон из Сысерти в промзоны

Свердловчане, выступающие против строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" в Сысертском районе, снова вышли на улицы Екатеринбурга. В этот раз пикетирующие призывают перенести полигон в промзону и не затрагивать земли сельхозназначения.

"Требуем сохранить Юг региона аграрным. Мусорный полигон - в промзоны", - говорится на плакате.

Одиночный пикет, как и днем ранее, проходит у резиденции губернатора Свердловской области. Только вчера местная жительница заявила, что противники полигона в Сысерти ждут ответов на свои вопросы на "прямой линии" с Евгением Куйвашевым, которая состоится 11 декабря.