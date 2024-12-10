Назначен врио начальника ГУ МВД России по Пермскому краю Аяс Кандан

Временно исполняющим обязанности руководителя ГУ МВД по Пермскому краю назначен замначальника главка — начальник полиции, генерал-майор Аяс Кандан, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на источник в управлении. Руководитель главка Александр Щеглов с 9 декабря ушел в отпуск, который закончится 6 января.

В минувшую пятницу Александр Щеглов сообщил подчиненным, что написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию, и поблагодарил всех за совместную работу. Александр Щеглов был назначен на должность начальника ГУ МВД по Пермскому краю в ноябре 2020 года.

Аас Кандан был назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Пермскому краю — начальником полиции 13 мая 2020 года. До этого он возглавлял управление МВД России по Чукотскому автономному округу.