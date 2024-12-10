В США нет президента: Джо Байдена не могут найти

Джо Байден исчез из виду после поражения демократической партии на выборах, которые прошли 5 ноября. В них выиграл Дональд Трамп. Как говорят сотрудники администрации и его однопартийцы, он покинул овальный кабинет еще несколько недель назад. Об этом написало издание Politico, сообщает ТАСС.

"Он так беспечно и эгоистично подходит к последним неделям работы", - сказал один из бывших правительственных чиновников.

Также отмечается, что уходящий президент избегает публичные мероприятия, не общается с прессой, фактически не отдает распоряжений и не обсуждает вопросы о будущем демпартии.

Президент США Джо Байден передаст республиканцу Дональду Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что Байден и Трамп провели телефонный разговор. Вновь избранный президент позвонил сам и поздравил Байдена с Днем благодарения. Как отмечается, говорили они недолго и не обсуждали актуальную повестку.