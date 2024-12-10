БПЛА попытались атаковать военный аэродром в Саратовской области

В Саратовской области пресечена атака на военный аэродром, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, ликвидировано несколько беспилотников. Точное их количество глава области не назвал. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На прошлой неделе сообщалось, что три украинских дрона-камикадзе атаковали военный аэродром "Дягилево" в Рязани. Mash писал, что БПЛА были сбиты, а самолеты своевременно подняли в безопасное место.