БПЛА попытались атаковать военный аэродром в Саратовской области
В Саратовской области пресечена атака на военный аэродром, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
По его словам, ликвидировано несколько беспилотников. Точное их количество глава области не назвал. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
На прошлой неделе сообщалось, что три украинских дрона-камикадзе атаковали военный аэродром "Дягилево" в Рязани. Mash писал, что БПЛА были сбиты, а самолеты своевременно подняли в безопасное место.