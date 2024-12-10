По всему Екатеринбургу зальют более 150 катков

Нынешней зимой по всему Екатеринбургу будет залито более 150 катков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Орлов.

"Разместятся они во дворах, возле школ и спортивных объектов. Жители и гости смогут провести время с пользой для здоровья, зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением", - отметил мэр.

Он добавил, что большая часть зимних развлечений будет в шаговой доступности от дома – в каждом районе Екатеринбурга откроются свои новогодние площадки. Их можно найти на специальной карте.

Напомним, что скоро на Площади 1905 года в самом центре уральской столицы откроется новогодний каток. Сейчас полным ходом идет его заливка.

Ранее в мэрии Екатеринбурга назвали адреса елочных базаров, где можно купить себе ель к Новому году.