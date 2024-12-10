10 Декабря 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура взыскала с экс-полицейского из Нижнего Тагила свыше 9,5 миллиона рублей

Прокуратура Свердловской области взыскала с бывшего полицейского из Нижнего Тагила имущество и сумму свыше 9,5 млн рублей в доход государства. Проверка показала, что правоохранитель так и не смог доказать законность приобретения иномарки и двух квартир, одна из которых находится за рубежом, всего за три года работы в органах.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, проверка проводилась в отношении бывшего (с 2020 по 2023 годы) начальника отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сферах интеллектуальной собственности, оборота подакцизных товаров и агропромышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Нижнетагильское".

Установлено, что на деньги, законность получения которых правоохранитель так и не смог доказать, в марте 2022 года он приобрел автомобиль "LEXUS RX 300", в июле 2022 года квартиру в Нижнем Тагиле, а в январе 2023 года квартиру на территории иностранного государства. При этом, все имущество было оформлено на знакомую полицейского.

Проверка также показала, что стоимость всего приобретенного имущества не соответствовала задекларированному совокупному доходу семьи полицейского за прошедшие три года.

Прокуратура подала исковое заявление в суд, который взыскал с бывшего правоохранителя в доход государства квартиру в Нижнем Тагиле, автомобиль, а также более 9,5 млн рублей как эквивалент стоимости квартиры за рубежом.

В настоящее время в отношении бывшего сотрудника полиции органом предварительного расследования расследуется уголовное дело сразу по нескольким статьям:

  • п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки);
  • пп. "а", "б", ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки);
  • п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере);
  • п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Теги: Нижний Тагил, прокуратура, полицейский, квартира, машина


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