"Яндекс Карты" впервые за два года обновили панорамы всех улиц Екатеринбурга

"Яндекс Карты" обновили панорамы всех улиц Екатеринбурга. Это произошло впервые с 2022 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе сервиса, на панорамы попали новые достопримечательности, дороги и другие объекты, которые появились с момента предыдущих съемок. Так, на обновленных панорамах можно рассмотреть готовящееся к открытию здание УГМК-Арены, реконструированный дом П.М. Флоринского и новую поликлинику для взрослых в Академическом районе.

Также видны крупные изменения транспортной инфраструктуры города. На новых панорамах есть и некоторые арт-объекты фестиваля STENOGRAFFIA, созданные художниками за последние два года.

Как пояснили в "Яндекс Картах", съемки новых панорам проходили с августа по октябрь 2024 года. Помимо Екатеринбурга, панорамомобиль побывал еще в 28 населенных пунктах Свердловской области, причем в 12 из них впервые. Всего было сделано более 100 тысяч панорамных снимков – около 3 тысяч 140 километров улиц региона.

Ранее в "Яндекс Go" прокомментировали ситуацию с "исчезновением" самокатов из их приложения в Екатеринбурге, которое случилось минувшим летом.