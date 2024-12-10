Минпрос призвал директоров школ не принуждать к "Сферуму"

Минпросвещения РФ направило в регионы письмо, в котором напомнило, что принуждать к "Сферуму" нельзя. Его подписал директор департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов А.В. Горобец.

Недавно профсоюз "Учитель" направил обращение Правительству РФ из-за массового принуждения к "Сферуму". Учителя жалуются, что их, перегруженных работой, заставляют принуждать родителей к "Сферуму", писать там сообщения и показывать использование платформы.

Ведомство пишет, что "Сферум" не является обязательным к использованию в образовательном процессе.

"Считаем необходимым подтвердить, что со стороны руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей образовательных организаций в рамках действующего законодательства недопустимы действия по принуждению педагогических работников к регистрации в информационных системах и использованию в образовательном процессе информационно-коммуникационных платформ", - говорится в письме.

При этом такие же ответы были и ранее. Еще два года назад Минпросвещения РФ заявило то же самое. Однако на практике все происходит в добровольно-принудительном порядке, говорят учителя. Им угрожают увольнением, лишением премий и т.п. Детям же грозят двойками, так как если их не будет в "Сферуме", то они не узнают заданий.

Как сообщил "Ъ" на условиях анонимности учитель в одной из московских школ, на прошлой неделе педагогам приказали перенести все чаты в "Сферум", а общаться в других мессенджерах запретили, так как там будто бы не гарантирована безопасность персональных данных, а здесь - гарантирована.