10 Декабря 2024
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Образование Омская область
Фото: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал школам 50 новых автобусов

50 новых автобусов получат школы Омской области по распоряжению губернатора Виталия Хоценко. Партия нового транспорта общей стоимостью 170 млн рублей распределена во все муниципальные районы и Омск. Пассажирские машины смогут обеспечить подвоз более 1 400 учеников к месту занятий, сообщили в пресс-службе губернатора.

Программу "Школьный автобус" инициировал президент страны Владимир Путин. Власти региона продолжают масштабную работу по обновлению школьного автопарка. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил с получением нового транспорта директоров школ и водителей.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

(2024)|Фото: Сергей Мельников

"Стало хорошей традицией ежегодно передавать школьные автобусы во все 33 муниципальных образования региона, включая Омск. Спасибо президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, Правительству России, министерствам образования и просвещения РФ, министерству промышленности и торговли России за содействие в обновлении школьного автотранспорта. С учетом этой партии из 50 новых школьных автобусов за последние пять лет в Омскую область поставлено практически 400 единиц транспорта. Сегодня многое делается в целом для улучшения состояния системы образования. Мы строим новые школы, ремонтируем учебные заведения и детские сады, начинаем со следующего года ремонтировать колледжи, продолжим модернизацию инфраструктуры детского отдыха и оздоровления", - отметил губернатор Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

(2024)|Фото: Сергей Мельников

С учётом новой партии школьный автопарк общеобразовательных учреждений обновлен более чем наполовину. Сегодня ставится задача, чтобы возраст всех машин не превышал пяти лет.

В церемонии передачи партии школьного автотранспорта приняли также участие председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов и первый вице-мэр Омска Евгений Фомин.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Новый школьный транспорт отправился в образовательные организации всех муниципальных районов. Больше всего транспортных единиц, восемь, остались в Омске. В связи с проведением ремонтных работ потребность в подвозе в городе возросла. Автобусы будут подвозить учеников из школ № 15, 31, 70, 71 (2 автобуса), 91, 95 и 148 в другие образовательные организации. Горьковский, Муромцевский, Называевский, Омский, Саргатский и Тарский районы получили по два автобуса, Любинский и Нововаршавский – по три.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Всего в регионе ежедневно осуществляется ежедневный подвоз 682 автобусами более 16,4 тысяч детей в 433 общеобразовательные организации из 1 204 населённых пунктов по 1 296 маршрутам движения общей протяженностью более 36 тысяч километров. Школьные автобусы также возят ребят из отдалённых поселений в райцентр и столицу региона. Новый транспорт для сельских школ позволит детям не только получать качественное образование, но и принимать участие в различных мероприятиях нашего региона.

В 2021 году с предложением выделить дополнительное финансирование для обновления парка школьных автобусов "Единая Россия" обратилась к президенту России Владимиру Путину, и оно вошло в Послание главы государства.

Теги: автобус, Виталий Хоценко


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