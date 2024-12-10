В Госдуме рассмотрят законопроект о внесудебном взыскании долгов за ЖКУ

В Госдуме подготовлен к первому чтению законопроект о создании внесудебного механизма взыскания задолженности граждан за коммунальные услуги, пишет "Коммерсантъ".

По информации издания, предполагается, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут обращаться к нотариусам за получением исполнительной надписи, достаточной для начала процесса взыскания долга.

Нотариус должен проверить, является ли должник собственником или пользователем жилья, по которому возник долг, а после уведомить его о предъявленном требовании — по почте или через "Госуслуги". У должника будет семь дней на возражения или добровольное исполнение, в противном случае будет сделана исполнительная надпись. При этом оспорить ее можно будет в суде в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что пени за жилищно-коммунальные услуги для населения могут возрасти кратно уже с 2025 года. Дело в том, что их расчет жестко привязан к ставке рефинансирования (равна ключевой ставке) ЦБ РФ, а с учетом рекордного роста "ключа" в текущем году суммы за просрочку платежей окажутся внушительными. Эксперты бьют тревогу и предостерегают правительство от необдуманных решений, а парламентарии просят кабмин продлить льготный период.