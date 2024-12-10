Екатеринбурженка взыскала с подростка 100 тысяч рублей за ДТП на электросамокатах

Жительница Екатеринбурга взыскала с недавно ставшего совершеннолетним подростка более 100 тыс. рублей за ДТП с участием трех электросамокатов. Об этой истории подробнее рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 мая 2023 года возле дома по адресу Гагарина, 1. Парень 2005 г.р. не спешился, пересекая проезжую часть, и при заезде на тротуар повернул в сторону пострадавшей 1988 г.р., которая также двигалась на электросамокате. Тогда и произошло столкновение, в результате которого екатеринбурженке был причинен легкий вред здоровью.

Из-за полученных травм пострадавшая не смогла работать на протяжении 22 дней, что подтверждается данными листа нетрудоспособности. В связи с этим она также была вынуждена заключить договор на оказание услуг по уходу за ее несовершеннолетними детьми. Ущерб, причиненный электросамокату был оценен истцом в 15,2 тыс. рублей.

Дело перешло в суд, где сотрудник прокуратуры настоял на частичном удовлетворении требований пострадавшей. Кировский районный суд Екатеринбурга поддержал эту позицию и взыскал с виновника аварии, достигшего совершеннолетия на дату вынесения решения, свыше 51,6 тыс. рублей в виде убытков, 50 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда, а также свыше 2,7 тыс. рублей в виде утраченного заработка.

Судебный акт вступил в законную силу.