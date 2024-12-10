Трамп: Мексика и Канада должны войти в состав США

Новый избранный президент США Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде стать штатом этой страны вместо того, чтобы субсидировать их. Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает РБК.

"Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать", — сказал он.

Дональд Трамп грозил ввести 25%-ные пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за потоков нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков.

По оценкам экспертов, в 2022 году в стране насчитывалось 11 млн мигрантов без легального статуса.

Ранее Владимир Путин ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против товаров из стран БРИКС. Российский лидер указал на то, что Трамп четыре года не был у власти, за это время произошли "определенные изменения" в экономике, позиции доллара были подорваны.

По словам Путина значимость американской валюты в мировой экономике сокращается, идут процессы, связанные с применением других инструментов. Использование новых технологий и инструментов запретить никто не может, заключил президент РФ.