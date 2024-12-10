Вашингтон призвал сирийцев определиться с будущим военных баз России

У США нет данных о состоянии российских баз в Сирии.

Как заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, Вашингтон считает, что решение об их дальнейшей судьбе должны принимать жители арабской республики. "Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то, в конечном счете, это решение должны принимать сами сирийцы, а не народ Соединенных Штатов", – заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее источник в Кремле заявил, что Россия находится в контакте с вооруженной оппозицией в Сирии, которая захватила власть. Боевики гарантировали безопасность российских военных баз и диппредставительств.