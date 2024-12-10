Возглавить комитет Госдумы по информполитике может сын Боярского

Возглавить комитет Госдумы по информационной политике вместо ушедшего Александра Хинштейна может первый заместитель председателя комитета, сын актера Михаила Боярского Сергей.

Его кандидатура на пост врио главы комитета будет предложена на пленарном заседании 11 декабря. Исполнять обязанности он будет до принятия кадровых решений.

Боярскому 44 года, он стал депутатом Госдумы от "Единой России" в 2016 году, а через пять лет переизбирался по спискам партии от Петербурга. Депутат стал зампредом комитета по информполитике в 2018 году, а в 2019-м — занял должность первого зампреда, сообщает Forbes.

Напомним, Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области на прошлой неделе. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, комментируя назначение, сейчас в данном регионе востребовано кризисное управление.