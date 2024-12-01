Захарова заявила, что Зеленского "предали хозяева"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявления помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что "Киев должен сам принимать решение о территориальных уступках России". Она заявила, что лидера Киевского режима Владимира Зеленского предали его хозяева.

"Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же", - заявила она.

29 ноября Зеленский сделал заявление, в котором допустил остановку конфликта, при условии, что подконтрольные Киеву территории возьмут "под зонтик" НАТО. Это стало первое заявление Зеленского о прекращении конфликта без возвращения территорий.