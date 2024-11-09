Пенсионер из Белгорода призвал русских людей "никого не бояться"

Белгородский пенсионер Виктор Лимончиков призвал русских людей никого не бояться. Он прославился после рассказа Владимира Путина о нем.

В разговоре с РИА Новости Лимончиков выразил мнение, что "мы, русские, вообще не должны никого бояться", уточнив, что "должны нас бояться, сами мы никогда никого не тронем, если не тронут нас".

Ранее во время выступления на "Валдае" президент Владимир Путин рассказал, что во время предвыборной кампании увидел по телевизору, как журналист спросил у мужчины, не боится ли он идти на избирательный участок, когда вокруг летают дроны, и получил отчет "я русский человек".