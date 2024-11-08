Ковальчук: Основной вызов для правительства ЛНР – вернуть экономике прежние возможности

Экс-глава Миасса, ныне - премьер-министр ЛНР Егор Ковальчук сообщил, что структура экономики республики напоминает такую же в Челябинской области, правда, поделенную на три. Драйверы развития в отраслях схожи. При этом сегодня из-за "событий последних лет" утрачены многие позиции в экономике Луганщины.

"Основная задача для правительства ЛНР и федерального центра – восстановить имевшийся потенциал", - сказал Ковальчук в Челябинске на II Русском экономическом форуме.

В пример такой деятельности Ковальчук привел Алчевский металлургический комбинат, сравнив его со схожим предприятием из Магнитогорска, уточнив, что сейчас АМК проходит тот же путь, что ММК прошел 15 лет назад.