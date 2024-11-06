Аэропорт Тарко-Сале, существующий сейчас в статусе ГУП, будет акционирован

Предприятие аэропорт Тарко-Сале, существующее сейчас в статусе ГУП, будет акционировано. Информация об этом содержится в плане приватизации ЯНАО на 2025-2027 годы, передает корреспондент Накануне.RU.

"В целях повышения эффективности управления государственной собственностью принято решение о преобразовании ГУП ЯНАО Аэропорт Тарко-Сале в акционерное общество", - говорится в пояснениях к плану.

Ранее аэропорт был исключен из госреестра аэродромов гражданской авиации.

"Новый день" сообщает, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что ГУП нежизнеспособен. По его словам, аэропорт в Тарко-Сале вообще могут закрыть, так как полёты из города возможны только благодаря большим субсидиям из бюджета.