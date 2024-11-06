Путин обсудит на "Валдае" безопасность

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Выступление состоится 7 ноября. Тема заседания – "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке", сообщает пресс-служба Кремля.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" создан в 2004 г. Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. За годы существования Клуба в его работе приняли участие более 9 тыс. учёных, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.

Известность среди международного экспертного сообщества получили региональные конференции клуба "Валдай" – Азиатская, Африканская, Центральноазиатская, Ближневосточная, Российко-китайская и другие. Сессии Клуба проводятся в рамках Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке. В 2024 г. клуб запустил новый молодёжный проект под названием "Валдай – новое поколение" с целью формирования сообщества молодых исследователей, объединённых поиском новых решений для наиболее актуальных проблем международной политики и мировой экономики.