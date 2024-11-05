Россия отвергает утверждения американских спецслужб о якобы вмешательстве в выборы

Россия отвергает утверждения американских спецслужб о якобы вмешательстве в выборы и распространении лжи о них, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сейчас весь мир замер не в ожидании, а на самом деле от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Американские спецслужбы уже опять обвинили Россию и другие страны [в том], что они распространяют ложь об американских выборах и внутри американского общества якобы тоже распространяют ложь", цитирует Захарову ТАСС.

Она отметила, что двое американских кандидатов друг друга обвиняют во лжи и "другим странам здесь уже делать нечего".