Ишимская фабрика по производству дверей получит господдержку для запуска новой линии

Ишимская фабрика получит господдержку для запуска новой линии, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Выпуск продукции увеличится в полтора раза.

На фабрике межкомнатных дверей "Индорс" в Ишиме - три цеха по производству царговых и щитовых дверей, погонажных изделий. Ежемесячный выпуск готовой продукции составляет 9 000 дверей и 57 000 погонажных изделий. В планах до конца 2026 года выйти на общую цифру в 15 000 дверей и 95 000 выпускаемой продукции в месяц.

Расширение производства планируется за счет ввода новой линии при финансовой поддержке Инвестиционного агентства. Компания готова обучить и трудоустроить выпускников вузов.

"Мы активно продвигаем наш бренд: ежегодно принимаем участие в международных строительных выставках. Готовимся представить нашу продукцию и в 2025 году" - поделился планами директор фабрики межкомнатных дверей Александр Березкин.



Компания реализует продукцию в Казахстан и различные регионы страны: Омскую, Ростовскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Краснодарскую, Челябинскую, Иркутскую области, УрФО, Республики Башкортостан, Татарстан, Хакасию, ХМАО – Югру. Экспорт - Казахстан.