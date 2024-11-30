В ФРГ установили личности двух подозреваемых в подрыве "Северных потоков"

Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом заявил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в интервью журналу Der Spiegel.

По его словам, "это успех, на который изначально нельзя было особо рассчитывать".

В то же время Роммель отметил, что мотивы преступников еще окончательно не установлены. Одним из наиболее важных вопросов, по мнению генпрокурора ФРГ, остается возможный контроль тех или иных стран над этой операцией.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 года. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать.

Ранее Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков". До этого сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше. Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина.