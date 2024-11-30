Минобороны РФ: Нанесено поражение военным аэродромам и энергетическим объектам Украины

Российские войска нанесли удары по военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны РФ.

"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах", — говорится в заявлении министерства.

Как заявили РИА Новости в пророссийском подполье, удар нанесен в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее фиксировали истребители F-16.

29 ноября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары по местам размещения систем дальнобойного оружия Запада на Украине. Это стало ответом на атаки Киева вглубь России.