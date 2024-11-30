СМИ: Сирийские боевики захватили часть западных кварталов Алеппо

Сирийские террористические группировки заняли более 40% территории западной части Алеппо (второй по величине город Сирии). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Несколько дней назад группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* атаковали провинции Алеппо и Идлиб, нарушив тем самым соглашение о деэскалации. Сирийская армия ответила на нападение, ударив по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо.

29 ноября в соцсетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из некоторых районов Алеппо и заходе боевиков в город.

В сентябре турецкая газета Aydınlık сообщила, что Киев провел переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии для их привлечения к операциям против России. По данным здания, встреча представителей киевской администрации с лидерами террористической организации состоялась в Идлибе 18 июня.

* Запрещенная в России террористическая группировка