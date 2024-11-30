Мэр Сочи сообщил об отражении атаки БПЛА

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что минувшей ночью была отражена попытка атаки киевского режима.

По его слова, средства ПВО перехватили несколько дронов над акваторией Черного моря у берегов курорта.

"Пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно", — написал мэр в телеграм-канале.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Черным морем.

В соцсетях жители Лазаревского района сообщают о ярких вспышках в небе. В микрорайоне Лоо было слышно несколько громких звуков, похожих на взрывы.