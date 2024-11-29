В Первоуральске произошел пожар в психоневрологическом госпитале для ветеранов войн

В Первоуральске произошел пожар в психоневрологическом госпитале для ветеранов войн "Снежинка" по ул. Старателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС,

Сообщение о пожаре поступило сегодня, в 20.16. Горели три палаты на площади 50 квадратных метров. В 20.45 огнеборцы локализовали возгорание. В 21.12 пожарные ликвидировали открытое горение.

До прибытия огнеборцев самостоятельно вышли 27 человек. Информации о пострадавших не поступало.

На месте работали 24 специалиста и девять единиц техники. Причины пожара выясняются.