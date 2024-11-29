"Транснефть – Сибирь" завершило техническое перевооружение резервуара в ХМАО-Югре

"Транснефть – Сибирь" завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию резервуар для нефти на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нижневартовская", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

Работы по реконструкции резервуара объемом 20 тыс. куб. м, введенного в эксплуатацию в 1981 году, выполнены по результатам полного диагностического обследования. Ранее аналогичные ремонтные работы проводились 12 лет назад также на основании результатов полной диагностики.

В ходе строительно-монтажных работ проведена замена дефектных участков днища, стенки и кровли емкости. Для этого было использовано 89 тонн металлоконструкций. Кроме того, специалисты заменили технологические трубопроводы, оборудование и трубопроводы системы пожаротушения. Смонтирована новая система электрохимической защиты для предотвращения коррозии металлоконструкций резервуара и технологических трубопроводов. Установлено 14 дыхательных и предохранительных клапанов на кровле РВС. По завершении строительно-монтажных работ на наружную и внутреннюю поверхность резервуара по всей площади нанесено антикоррозионное покрытие.

Техническое перевооружение резервуара проводилось с целью повышения надежности производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности, обеспечения бесперебойной приемки нефти с месторождений в систему магистральных нефтепроводов "Транснефть – Сибирь". По итогам проведенных ремонтных работ срок безопасной эксплуатации резервуара продлен на восемь лет.