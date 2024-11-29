29 Ноября 2024
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Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" вручило студентам и преподавателям ТИУ сертификаты на получение выплат

"Транснефть – Сибирь" вручило именные сертификаты на получение выплат социальной направленности восьми преподавателям и именных стипендий 18 студентам Тюменского индустриального университета (ТИУ). Церемония вручения прошла в рамках V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти, сообщили Накануне.RU в "Транснефть - Сибирь".

Ежегодно "Транснефть" проводит конкурсы на присуждение именных стипендий студентам профильных вузов, показывающим отличные результаты в учебе, а также социальных выплат преподавателям и молодым ученым, ведущим исследования в области трубопроводного транспорта нефти. Поддержка призвана содействовать достижению новых успехов в работе и научно-исследовательской деятельности. Получатели выплат смогут, в частности, направить их на повышение квалификации, подготовку и издание лекционных курсов, монографий и развитие по другим направлениям профессиональной и научной деятельности.

Из 18 стипендиатов семь обучаются по специальности "нефтегазовое дело", две – "автоматизация технологических процессов и производств", семь – "электроэнергетика и электротехника", по одному – по специальностям "химическая технология" и "техносферная безопасность". При этом пятеро целевиков обучаются по договору с "Транснефть – Сибирь".

Предприятие и ТИУ являются стратегическими партнерами. Университет реализует образовательные программы в области подготовки и переподготовки кадров в нефтетранспортной отрасли. Студенты проходят производственную практику на объектах предприятия, активно участвуют в научно-технической конференции молодёжи. На базе вуза работники предприятия проходят профессиональную переподготовку. Ежегодно компания направляет финансовые средства на развитие материально-технической базы, закупку макетов и опытных образцов оборудования для университета. Результатом многолетнего сотрудничества стало создание лабораторной базы, современных лекционных и учебных аудиторий.

"Большое количество выпускников вуза работают сегодня у нас на производстве, получают профессиональный опыт, поднимаются по карьерной лестнице. Компания заинтересована в том, чтобы к нам приходили работать целеустремленные, грамотные, талантливые молодые специалисты. Мы, в свою очередь, поддерживаем студентов и даем возможность проявить себя и в учебе, и на практике", – отметил генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Исполняющий обязанности ректора ТИУ Юрий Клочков поблагодарил индустриального партнера за многолетнее и плодотворное сотрудничество.

Именные стипендии "Транснефть" вручаются лучшим студентам ТИУ с 2001 года, сертификаты преподавателям – с 2014 года.

Теги: Транснефть – Сибирь, студенты, именные стипендии, сертификаты


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