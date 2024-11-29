"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Aura 30 ноября

Розничные продажи автомобилей Lada Aura стартуют с 30 ноября, сообщила компания "АвтоВАЗ".

С завтрашнего дня бизнес-седаны начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять – в Санкт-Петербурге. Рекомендованная розничная цена – от 2 599 000 рублей.

С начала декабря Lada Aura начнут поступать в другие регионы России, первыми из которых станут Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Челябинская, Нижегородская области, Крым, Татарстан.

В октябре президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт серийной конвейерной сборке Lada Aura. В июле глава государства лично протестировал автомобиль.

Модель бизнес-класса впервые представили в июне 2023 года на выставке в Сочи. Авто собрано на базе Lada Vesta. Aura оснащена премиальной аудиосистемой, а пространство для пассажиров на заднем сиденье увеличено на 25 см. Также авто отличается от Vesta увеличенной колесной базой, кожаной отделкой салона и оригинальными задними дверями. Aura имеет двигатель 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и вариатор.