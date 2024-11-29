Полпред Владимир Устинов и губернатор Игорь Бабушкин вручили госнаграды семьям погибших бойцов СВО

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручили ордена и медали родственникам двенадцати героев, павших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

За проявленные отвагу, мужество и героизм Указом Президента РФ астраханцы удостоены Ордена Мужества, Медали «За отвагу», Медали Жукова. Награды передали их семьям на торжественной церемонии в Астрахани.

«Каждый день наши соотечественники, в том числе наши земляки, рискуя жизнью, сражаются за нашу свободу, за победу над нацизмом ради мира во всём мире. Мы гордимся мужеством и героизмом российских воинов. Мы всегда будем помнить подвиг наших земляков, защищающих рубежи нашего Отечества», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.