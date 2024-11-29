В Тюмени прокуратура проводит проверку из-за стрельбы

В деревне Дударева сегодня ночью на ул. Сергея Джанбровского 11, какие-то неизвестные устроили танцы со стрельбой в воздух из оружия. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, по данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и его участники.