1 декабря паспорт ДНР станет недействительным

1 декабря официально перестанет действовать паспорт ДНР. Единственным документом, удостоверяющим личность, для жителей региона станет российский паспорт.

9 декабря глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об истечении срока действия местного паспорта 1 декабря. Сдавать их не нужно, их можно будет оставить себе на память.

В МВД ДНР отмечают, что в связи с этим поток граждан если и вырос, то очень незначительно, так как практически все уже получили российский паспорт. Для тех, кто по каким-то причинам не получил российский паспорт, не предусмотрено мер наказания, но они отныне будут считаться иностранными гражданами или лицами без гражданства и потеряют права и льготы, которые имеют граждане РФ.