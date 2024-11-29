Игорь Бабушкин на прямой линии ответил на вопросы астраханцев

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл «Прямую линию».

За час прямого эфира губернатор ответил на 18 вопросов земляков. 897 обращений поступило на сайт вопросгубернатору30.рф и по телефону 8-800-222-73-77.

Как сообщает пресс-служба губернатора, к работе над ними по поручению Игоря Бабушкина оперативно подключатся члены регионального правительства и главы муниципалитетов.

Губернатор, в том числе рассказал о совместной работе с новым руководством муниципалитетов, модернизации системы ЖКХ, результатах транспортной реформы и благоустройстве областного центра, развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО, развитии международных отношений.

Традиционно большая часть вопросов жителей региона касалась сферы ЖКХ (состояние водопроводов и канализации, вывоз мусора, освещение улиц, газификация), строительства и ремонта дорог и мостов, благоустройства территорий. Много вопросов было по одной из самых обсуждаемых тем уходящего года – запрет на вылов воблы. Астраханцы интересовались решениями, которые приняли участники Волго-Каспийского научно-промыслового совета, состоявшегося 15 ноября.

В завершении трансляции глава региона поблагодарил жителей за активность и неравнодушие.

«Все вопросы, которые поступили, мы ещё раз отработаем вместе с правительством и коллегами из муниципальных органов власти. Перед нами стоят серьезные задачи и впереди очень много дел. Я уверен, что всё получится», – сказал Игорь Бабушкин.