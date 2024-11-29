Это мировой рекорд: российские парашютисты десантировались с высоты более 10 тысяч метров

Несколько рекордов установили российские парашютисты. Как рассказали в государственной корпорации "Ростех", впервые в мире три пары десантировались из самолета с высоты 10 120 метров.

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Как сообщается в Telegram-канале корпорации, особенность прыжка в том, что раскрытие парашютов произошло практически под хвостом самолета – на 10 000 метров. Во время обычных прыжков это происходит на высоте около 2500 метров.

Температура воздуха за бортом составляла минус 57 градусов по Цельсию. В воздухе испытатели провели полчаса и всей группой приземлились в установленное место. Достижение внесли в Книгу Рекордов России.

Все дело в новейшей парашютной системе "Тандем-400", которую разработали в компании. Она допускает совместное применение с кислородным оборудованием для совершения высотных прыжков.

"Особенность "Тандема-400" в том, что система позволяет десантировать в паре с инструктором неподготовленного человека. Например, врача, кинолога или другого специалиста", - отметили в Ростехе.

Как рассказал начальник отделения, старший парашютист-испытатель Министерства обороны Андрей Топорков, таким образом новые парашюты помогут лучше выполнять свои задачи специалистам поисково-спасательных групп и групп специального назначения.

Отмечается, что прыжки с высоты 10 километров имеют серьезную практическую значимость: такое десантирование позволяет преодолеть максимально большое расстояние. Все дело в том, что доставить специалистов на расстояние 20–30 километров с высоты 4 километра и ниже невозможно.

Кроме того, высотное десантирование не видят даже средства противовоздушной обороны.

Испытывали новые парашюты десантники Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ.