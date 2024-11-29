29 Ноября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор поручил усилить антинаркотическую профилактику в молодёжной среде

Накануне под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина состоялось последнее в этом году заседание региональной антинаркотической комиссии (АНК). На нём подвели итоги работы за 2024 год. Особое внимание уделили вопросам профилактики употребления наркотических средств среди молодёжи, социальной реабилитации граждан с зависимостями.

Руководитель аппарата антинаркотической комиссии Астраханской области Ольга Каверина сообщила, что в 2024 году все запланированные АНК мероприятия выполнены в полном объёме. Регион принимал участие в межведомственных профилактических операциях «Звезда Каспия- 2024», «Чистое поколение-2024», «Мак-2024», всероссийских акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», «Международный день борьбы с наркоманией» и других.

Областное министерство образования и науки ежегодно проводит социально-психологическое тестирование школьников и студентов средних и высших учебных заведений на предмет раннего выявления незаконного употребления наркотиков и психотропных веществ. В исследовании в 2024 году приняли участие почти 72 тысячи человек из 289 образовательных учреждений, что составляет 98,2% от общего количество обучающихся, подлежащих тестированию. Результаты исследования показали, что высокая степень риска употребления наркотиков выявлена у 1232 ребят. Сейчас специалисты проводят с ними профилактические занятия.

По поручению губернатора в октябре 2024 года состоялся большой круглый стол с участием представителей АНК всех муниципальных образований, где обсудили лучшие антинаркотические практики в регионе. К профилактической работе привлекают общественные организации и национальные объединения.

(2024)|Фото: astrobl.ru

За 9 месяцев этого года по данным наркологического диспансера, впервые выявлен один человек с наркотической зависимостью. Также отмечено существенное снижение (на 36%) впервые выявленных потребителей наркотиков. Если в 2023 году таковых было 73, то в 2024 – 47 человек. Кроме того, в Астраханской области уже долгое время не регистрируют несовершеннолетних с наркотической зависимостью, а число употребляющих запрещённые вещества граждан до 18 лет в этом году сократилось на 3%.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин поручил усилить антинаркотическую профилактику, особенно в молодёжной среде: «Крайне важно, чтобы антинаркотические мероприятия проводились в вузах и среднеспециальных образовательных учреждениях, а основной упор был сделан на здоровый образ жизни».

Теги: игорь бабушкин, антинаркотическая комиссия, зависимость, несовершеннолетние


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